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2018-03-27
На стройке в Киеве разбился насмерть мужчина
Погибший мог работать на стройке.
Фото: http://forum.domik.ua
По улице Лобачевского, 7 в Днепровском районе Киева упал с высоты и разбился насмерть молодой мужчина.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в фейсбуке.
По этому адресу строится жилой комплекс "Флагман".
Погибший мог работать на стройке.
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