На стройке в Киеве разбился насмерть мужчина

Погибший мог работать на стройке.

На стройке в Киеве разбился насмерть мужчина
Фото: http://forum.domik.ua

По улице Лобачевского, 7 в Днепровском районе Киева упал с высоты и разбился насмерть молодой мужчина.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в фейсбуке.

По этому адресу строится жилой комплекс "Флагман".

Погибший мог работать на стройке.


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