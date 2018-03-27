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На стройке в Киеве разбился насмерть мужчина Погибший мог работать на стройке. Фото: http://forum.domik.ua По улице Лобачевского, 7 в Днепровском районе Киева упал с высоты и разбился насмерть молодой мужчина. Об этом сообщает " Киев Оперативный" в фейсбуке. По этому адресу строится жилой комплекс "Флагман". Погибший мог работать на стройке.

LB.ua

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