Власти Киева решили проверить все ТРЦ на соблюдение норм пожарной безопасности
"Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерово".
Власти Киева решили проверить все столичные торгово-развлекательные центры, комплексы и другие заведения массового пребывания людей во избежание повторения трагедии, которая случилась в роSSийском городе Кемерово. В воскресенье там сгорел торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня", погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Об этом говорится на сайте КГГА.
"Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерово. Пожар привел к большому количеству жертв, унес жизни людей, среди которых было много детей. В связи с этим мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности", - заявил по данному поводу заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
С просьбой безотлагательно организовать совместные проверки городская власть обратилась в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным профильного издания Retailers.ua, в Киеве расположены семь из десяти самых посещаемых ТРЦ в Украине (при этом некоторые объекты не попали в рейтинг, в том числе Dream Town, "Космополит", так как на момент публикации не предоставили данных). В лидерах - Ocean Plaza, Gulliver, Lavina, "Проспект" и Sky Mall.
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