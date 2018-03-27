Власти Киева решили проверить все ТРЦ на соблюдение норм пожарной безопасности

"Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерово".

Власти Киева решили проверить все столичные торгово-развлекательные центры, комплексы и другие заведения массового пребывания людей во избежание повторения трагедии, которая случилась в роSSийском городе Кемерово. В воскресенье там сгорел торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня", погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерово. Пожар привел к большому количеству жертв, унес жизни людей, среди которых было много детей. В связи с этим мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности", - заявил по данному поводу заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

С просьбой безотлагательно организовать совместные проверки городская власть обратилась в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.