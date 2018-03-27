В Николаеве спасли брошенного с моста младенца

Мальчика пыталась убить его мать.

В Николаеве нетрезвая женщина выбросила с моста в реку своего девятимесячного ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы 26 марта около 21:00.

"Люди услышали, как женщина неистово кричит, что бросила в реку с моста своего ребенка. Экипаж патрульных прибыл за считанные минуты. Ребенок не успел утонуть, спас зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения. Полицейские срочно приступили к поискам мальчика", - сказано в сообщении.

Ребенка удалось достать из воды живым, медики борются за его жизнь.

По словам родственников матери, ранее женщина неоднократно высказывала намерения выбросить своего ребенка или из окна многоэтажки, или с моста. 26 марта, поссорившись с мужем и будучи в нетрезвом состоянии, она осуществила свои намерения.

Женщина задержана, ее действия следователи квалифицируют как покушение на убийство малолетнего (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 40-летней злоумышленнице грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.