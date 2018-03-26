В Киевской области зафиксирована вспышка кори и ветрянки среди военнослужащих

С корью и ветрянкой госпитализированы 25 военных.

?В Киевской области зафиксирована вспышка кори и ветрянки среди военнослужащих
Фото: www.gorod.lv

В Ирпенском районе Киевской области 24 марта была зафиксирована вспышка кори и ветрянки, сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.

"По уточненным данным на 26.03.2018 года, в Ирпенскую центральную городскую больницу доставлены 7 военнослужащих Национальной гвардии с подозрением на корь и 6 - с подозрением на ветрянку. Источник болезни определен - это общежитие в г. Ирпень, где проживают указанные военнослужащие НГУ. Сама же военная часть находится в пгт Бровары. Непосредственно на территории военной части случаев болезни не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины на 26 марта, в Киевской области также госпитализированы в общей сложности 12 военнослужащих с подозрением на корь.

"Локализация болезни: Десна - 4 человек, Киев - 3 человек, Белая Церковь - 1 человек и Ольшаница - 4 человек. Командованием воинских частей проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции", - отмечается в сообщении.

Указывается, что по данным 10 регионального санитарно-эпидемиологического отряда Министерства обороны Украины, имеют место лишь отдельные случаи заболеваний, угрозы эпидемии нет.

В начале марта сообщалось, что, поданным разведки штаба АТО, более 30 боевиков на Донбассе заболели корью.


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