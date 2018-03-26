Апелляционный суд подтвердил заочный арест Дыминского
Жалоба владельца ФК "Львов" отклонена.
Апелляционный суд Киева оставил в силе заочный арест бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
26 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Дыминского.
По результатам апелляционного рассмотрения решение об аресте подозреваемого от 1 марта оставлено без изменений, жалоба отклонена.
Напомним, 18 августа прошлого года на трассе Львов-Краковец. "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.
Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который был взят под стражу, а позже переведен под домашний арест. В то же время родственники погибшей настаивали, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский.
Следствие назначило ряд процессуальных действий, по итогам которых было установлено, что Борщ не управлял машиной в момент аварии. Дымнский был объявлен во всеукраинский розыск, а МВД попросило Интерпол объявить его в международный розыск. 22 августа Дыминский улетел в Швейцарию и с того времени в Украину не возвращался.
Нацполиция сообщила о подозрении Дыминскому 7 декабря. В ходе следствия было установлено, что именно он, а не его охранник, спровоцировал ДТП. Охраннику были предъявлены обвинения в сокрытии преступления
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Общество
26.03.2018 14:21