"Черная пантера" стала самым кассовым фильмом о супергероях в США
Фильм «Черная пантера» стал самым кассовым фильмом о супергероях в прокате США.
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Отмечается, что со старта проката 16 февраля кассовые сборы картины в США составили 624 миллиона долларов, что позволило ей побить рекорд «Мстителей», которые собрали 623 миллиона долларов.
Ожидается, что в мировом прокате «Черная пантера» сможет побить рекорд «Железного человека», которому удалось собрать 1,2 миллиарда долларов, и займет третье место в списке самых кассовых лент о супергероях, следом за фильмами «Мстители» (1,5 миллиарда) и «Мстители: Эра Альтрона» (1,4 миллиарда долларов).
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Общество
26.03.2018 14:53