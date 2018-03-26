"Черная пантера" стала самым кассовым фильмом о супергероях в США

Фильм «Черная пантера» стал самым кассовым фильмом о супергероях в прокате США .

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Rolling Stone.

Отмечается, что со старта проката 16 февраля кассовые сборы картины в США составили 624 миллиона долларов, что позволило ей побить рекорд «Мстителей», которые собрали 623 миллиона долларов.

Ожидается, что в мировом прокате «Черная пантера» сможет побить рекорд «Железного человека», которому удалось собрать 1,2 миллиарда долларов, и займет третье место в списке самых кассовых лент о супергероях, следом за фильмами «Мстители» (1,5 миллиарда) и «Мстители: Эра Альтрона» (1,4 миллиарда долларов).