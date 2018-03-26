"Черная пантера" стала самым кассовым фильмом о супергероях в США

film-chernaya-pantera

Фильм «Черная пантера» стал самым кассовым фильмом о супергероях в прокате США.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Rolling Stone.

Отмечается, что со старта проката 16 февраля кассовые сборы картины в США составили 624 миллиона долларов, что позволило ей побить рекорд «Мстителей», которые собрали 623 миллиона долларов.

Ожидается, что в мировом прокате «Черная пантера» сможет побить рекорд «Железного человека», которому удалось собрать 1,2 миллиарда долларов, и займет третье место в списке самых кассовых лент о супергероях, следом за фильмами «Мстители» (1,5 миллиарда) и «Мстители: Эра Альтрона» (1,4 миллиарда долларов).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве во второй раз за полгода задержали "вора в законе" по кличке "Профессор"В Киеве во второй раз за полгода задержали "вора в законе" по кличке "Профессор"
В Хырове произошел пожар в здании бывшего иезуитского колледжаВ Хырове произошел пожар в здании бывшего иезуитского колледжа
Из Одесского аэропорота эвакуировали 400 человек из-за сообщения о "заминировании"Из Одесского аэропорота эвакуировали 400 человек из-за сообщения о "заминировании"
В Чехии при взрыве на химзаводе погибли 6 человекВ Чехии при взрыве на химзаводе погибли 6 человек
Украинский фильм отобрали в основной конкурс кинофестиваля в ОберхаузенеУкраинский фильм отобрали в основной конкурс кинофестиваля в Оберхаузене
Блок рекламы


Похожие новости
"Неужели у них нет своих девушек": Юная украинка стала лицом конкурса красоты в РоSSии"Неужели у них нет своих девушек": Юная украинка стала лицом конкурса красоты в РоSSии
Во Львове девушка прыгнула с 10-метрового моста и осталась живаВо Львове девушка прыгнула с 10-метрового моста и осталась жива
Часть Львова осталась без воды из-за аварииЧасть Львова осталась без воды из-за аварии
«Суперсемейку 2» признали самым ожидаемым семейным фильмом 2018«Суперсемейку 2» признали самым ожидаемым семейным фильмом 2018
Киев назван самым доступным городом для путешествий в 2018 годуКиев назван самым доступным городом для путешествий в 2018 году
Стала известна программа празднования Рождества в КиевеСтала известна программа празднования Рождества в Киеве
Новый год на Софийской площади в Киеве: стала известна программа мероприятийНовый год на Софийской площади в Киеве: стала известна программа мероприятий
Уроженка Донбасса стала первой украинкой, покорившей 7 высочайших вершин мира (ВИДЕО)Уроженка Донбасса стала первой украинкой, покорившей 7 высочайших вершин мира (ВИДЕО)
Украинская новогодняя елка стала главным скандалом в Кишиневе Украинская новогодняя елка стала главным скандалом в Кишиневе
Настя Каменских стала ведущей роSSийского шоуНастя Каменских стала ведущей роSSийского шоу
Последние новости
Подгружаем последние новости