В роSSийском Кемерово при пожаре в торговом центре погибли 5 человек (обновлено)

30 людей пострадали, 17 - пропали без вести.

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) погибли четверо детей, еще десять человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Тела детей нашли в детской комнате. Они погибли от отравления продуктами горения.

В МЧС сообщили, что очаг возгорания находился на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. Площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров.

К тушению пожара привлекли более 210 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия направили лабораторию для измерений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Всего эвакуировали около 100 человек.

На видео, опубликованном очевидцем, видно, как человек выпрыгивает из окна, пытаясь спастись.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Обновление 18:29. Следственный комитет РФ сообщил о гибели пяти человек: мужчины, трех женщин и ребенка. Еще 30 пострадали. Всего спасатели эвакуировали более 100 посетителей, передает РИА Новости.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что при пожаре 17 человек пропали без вести.

"К психологам, которые работают на месте пожара, обратились кемеровчане, которые не могут связаться со своими родными и близкими. Речь идет о 17 людях, которые могли оказаться в ТЦ во время пожара. Возможно, кого-то из них эвакуировали или увезли в больницу, информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее в Хырове произошел пожар в здании бывшего иезуитского колледжа.