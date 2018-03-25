В Киевской области четверо бандитов ограбили сельский магазин и взяли 75-летнюю бабушку в заложницы

Злоумышленники украли из магазина 14 тысяч гривен.

В Киевской области четверо бандитов ограбили сельский магазин и взяли 75-летнюю бабушку в заложницы
Фото: Нацполиция Киевской области

Правоохранители задержали четырех мужчин, которые ограбили на 14 тысяч гривен сельский магазин в Киевской области (Сквирский район), а затем, убегая от полиции, взяли 75-летнюю бабушку в заложницы. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Так, в с. Великополовецкое в одном из магазинов группа неизвестных мужчин напала на продавца. Избили, связали ему руки, ноги и похитили 14 тысяч гривен. После чего скрылись на авто в неизвестном направлении. При проведении неотложных оперативных мероприятий полицейские установили автомобиль преступников и начали их преследовать. В городе Белая Церковь, убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет - нападающие бросились бежать", - говорится в сообщении.

Двое из преступников успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети.

"На мольбы их бабушки преступники отпустили детей. Однако ее оставили в заложниках... Работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать молодчиков", - сообщили в полиции.

Вскоре задержали двух других участников нападения.

Злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов, 53, 38, 37-летнего возраста, самому младшему участнику преступной группы - 23 года. Все ранее судимые за совершение тяжких имущественных преступлений.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Сейчас мужчины подозреваются в совершении двух разбойных нападений. Правоохранители проверяют их на причастность к другим преступлениям на территории Киевской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой), ст. 147 (захват заложников) и ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве по горячим следам задержали серийного квартирного вора.


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