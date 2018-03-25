В роSSийском Кемерове горел торговый центр, погибли 4 ребенка
Люди, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон.
ТЦ в Кемерово
Фото: vesti.ru
При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) погибли четверо детей, еще десять человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Тела детей нашли в детской комнате. Они погибли от отравления продуктами горения.
В МЧС сообщили, что очаг возгорания находился на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. Площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров.
К тушению пожара привлекли более 210 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия направили лабораторию для измерений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
Всего эвакуировали около 100 человек.
На видео, опубликованном очевидцем видно, как человек выпрыгивает из окна, пытаясь спастись.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.