В роSSийском Кемерове горел торговый центр, погибли 4 ребенка

Люди, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон.

В роSSийском Кемерове горел торговый центр, погибли 4 ребенка
ТЦ в Кемерово
Фото: vesti.ru

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) погибли четверо детей, еще десять человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Тела детей нашли в детской комнате. Они погибли от отравления продуктами горения.

В МЧС сообщили, что очаг возгорания находился на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. Площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров.

К тушению пожара привлекли более 210 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия направили лабораторию для измерений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Всего эвакуировали около 100 человек.

На видео, опубликованном очевидцем видно, как человек выпрыгивает из окна, пытаясь спастись.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в Хырове произошел пожар в здании бывшего иезуитского колледжа.


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