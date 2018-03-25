В Киеве по горячим следам задержали серийного квартирного вора

Мужчина признался в совершении семи краж.

В Киеве полиция задержала мужчину по подозрению в семи квартирных кражах. Об этом 25 марта сообщили в Нацполиции Киева .

"В дежурную часть Подольского управления полиции обратилась женщина и сообщила о том, что из ее квартиры пропали вещи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и задокументировала этот факт. Злоумышленник с помощью инструментов повредил замки входных дверей квартиры. Там он забрал технику, золотые и серебряные украшения", - сказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

После ряда мероприятий правоохранители выяснили, что к краже причастен 33-летний житель Киева , ранее судимый за имущественные преступления. Оперативники установили его местонахождение и задержали. Во время допроса мужчина признался в совершении семи аналогичных правонарушений.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) УКУ. Задержанному объявлено уведомление о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.