В Киеве по горячим следам задержали серийного квартирного вора
Мужчина признался в совершении семи краж.
В Киеве полиция задержала мужчину по подозрению в семи квартирных кражах. Об этом 25 марта сообщили в Нацполиции Киева.
"В дежурную часть Подольского управления полиции обратилась женщина и сообщила о том, что из ее квартиры пропали вещи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и задокументировала этот факт. Злоумышленник с помощью инструментов повредил замки входных дверей квартиры. Там он забрал технику, золотые и серебряные украшения", - сказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.
После ряда мероприятий правоохранители выяснили, что к краже причастен 33-летний житель Киева, ранее судимый за имущественные преступления. Оперативники установили его местонахождение и задержали. Во время допроса мужчина признался в совершении семи аналогичных правонарушений.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) УКУ. Задержанному объявлено уведомление о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, ранее экс-главу харьковской полиции задержали в Киеве за пьяное вождение.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
25.03.2018 09:43