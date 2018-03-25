На Волыни дерево раздавило мужчину

Он скончался на месте.

?На Волыни дерево раздавило мужчину

В Гороховском лесничестве на Волыни на жителя одного из сел упало дерево, в результате чего он погиб. Об этом сообщил начальник Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Кватирко на своей странице в Facebook.

"Трухлявая осина упала на человека. От удара, который пришелся на голову, мужчина скончался. Мужчины сами пошли в лес собрать дровяной древесины. Не срезать, не рубить. Насобирать в лесу", - написал Кватирко.

В комментариях к сообщению он уточнил, что группа мужчин снимала кору с деревьев.

Также Кватирко призвал быть осторожными тех, кто отправляется в лес.

"Заготовка древесины не является безопасной работой. Лес унес жизни не одного лесовода. Здесь даже спецсредства и спецодежда не всегда помогают", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в центре Львова дерево раздавило автомобиль депутата.


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