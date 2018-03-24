Умерла победительница первого Евровидения

В 1956 году она выиграла конкурс с песней Refrain.

В возрасте 94 лет умерла швейцарская певица Лиз Ассиа, которая известна как победительница первого конкурса Евровидение. В 1956 году она выиграла Евроидение с песней Refrain. О смерти певицы сообщается на сайте конкурса.

"За свою долгую и успешную карьеру она выступала для королевы Елизаветы II, египетского короля Фарука и Евы Перон. Она участвовала во множестве благотворительных мероприятий по всему миру. Уроженку города Руперсвиля на севере Швейцарии Лиз Ассиа в основном вспоминают в связи с победой в самом первом песенном конкурсе Евровидение, который проходил в ее родной стране, в городе Лугано в 1956 году", - отмечается в некрологе.

Смерть Лиз Ассиа наступила в Цюрихе.