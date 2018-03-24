В Хырове произошел пожар в здании бывшего иезуитского колледжа

Сгорел третий этаж и крыша.

В Хырове произошел пожар в здании бывшего иезуитского колледжа
Фото: facebook.com/elita.khyriv

В субботу, 24 марта, в городе Хыров Львовской области произошел пожар в здании бывшего иезуитского колледжа, в котором с 2016 года находится гостиница "Лаяр Палас" народного депутата Андрея Лопушанского.

Как сообщает Zaxid.net, на ликвидацию огня бросили 11 пожарных автомобилей и 68 спасателей. По словам спикера Главного управления ГосЧС во Львовской области Виталия Туровцева, пожар распространился на всю площадь крыши здания.

Мэр города Иван Голубец рассказал, что полностью выгорел третий этаж здания.

Комплекс, который был построен в 1886 году, и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, является памятником архитектуры местного значения.


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