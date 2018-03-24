В Харькове обнаружили подпольный центр, где наркозависимых "лечили" молитвами и психологическим насилием
Открыто уголовное производство о незаконном лишении свободы.
В Московском районе Харькова правоохранители обнаружили подпольный реабилитационный центр, где лечили алкоголизм и наркозависимость молитвами и психологическим насилием. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.
Центр располагался в одном из домов в частном секторе. На момент обысков там обнаружили 39 женщин и мужчин.
"Установлено, что к пациентам, которых "лечили" в заведении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. Как "лечение" пациенты читали Библию и молились", - заявил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.
Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства дела и причастных лиц.
Напомним, ранее в Харькове освободили 200 человек из нелегальных реабилитационных центров.
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Общество
24.03.2018 15:46