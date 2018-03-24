В Харькове обнаружили подпольный центр, где наркозависимых "лечили" молитвами и психологическим насилием

Открыто уголовное производство о незаконном лишении свободы.

В Московском районе Харькова правоохранители обнаружили подпольный реабилитационный центр, где лечили алкоголизм и наркозависимость молитвами и психологическим насилием. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

Центр располагался в одном из домов в частном секторе. На момент обысков там обнаружили 39 женщин и мужчин.

"Установлено, что к пациентам, которых "лечили" в заведении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. Как "лечение" пациенты читали Библию и молились", - заявил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства дела и причастных лиц.

Фото: khar.gp.gov.ua Фото: khar.gp.gov.ua Фото: khar.gp.gov.ua Фото: khar.gp.gov.ua Фото: khar.gp.gov.ua Фото: khar.gp.gov.ua Фото: khar.gp.gov.ua Фото: khar.gp.gov.ua

Напомним, ранее в Харькове освободили 200 человек из нелегальных реабилитационных центров.