Сегодня Украина переходит на летнее время

В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов нужно перевести на час вперед.

Украина в ночь с субботы, 24 марта, на воскресенье, 25 марта, перейдет на летнее время, что предусматривает перевод часов на один час вперед.

В Украине на летнее время переходят согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины».

Согласно постановлению Кабмина, время второго часового пояса (киевское время) с ежегодно переводят в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на один час назад. При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития.

Летнее время используется в почти 70 странах мира (в том числе почти во всех странах Европы).