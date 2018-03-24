Сегодня Украина переходит на летнее время
В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов нужно перевести на час вперед.
Украина в ночь с субботы, 24 марта, на воскресенье, 25 марта, перейдет на летнее время, что предусматривает перевод часов на один час вперед.
В Украине на летнее время переходят согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины».
Согласно постановлению Кабмина, время второго часового пояса (киевское время) с ежегодно переводят в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на один час назад. При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития.
Летнее время используется в почти 70 странах мира (в том числе почти во всех странах Европы).
Напомним, ранее Финляндия заявила о намерении добиваться отмены летнего времени в Евросоюзе после того, как более 70 тыс. финнов в 2017 году подписали соответствующую петицию.
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