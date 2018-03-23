Дочь Ольги Фреймут рассказала правду о конфликте в их семье с няней

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Дочь Оли Фреймут рассказала всю правду о конфликте в их семье с няней. Злата Митчел пообщалась с журналистами программы «Зірковий шлях» на детском показе новой коллекции одежды от украинских дизайнеров, который на днях состоялся в столице.

Об этом сообщает Сегодня.

Злата Митчел шла по подиуму даже несмотря на то, что была с высокой температурой. В зале девочку поддерживала бабушка Алла Фреймут, которая эксклюзивно призналась «Зірковому шляху», что в ближайшее время и сама станет дизайнером одежды. «Это будет лимитированная коллекция, на двенадцать вещей. Мне было очень важно запустить что-то первой, и я буду первым таким маленьким дизайнером. Запускаем мы ее вместе с девушкой дизайнером из Львова, которая мне поможет все сшить. Идеи все мои «.

А еще дочь знаменитой телеведущей, которую она родила от англичанина Нила Митчелла, рассказала, что после окончания элитной американской школы в Киеве, планирует продолжить обучение за рубежом. «У нас сейчас много споров. Мама хочет. Чтобы я была в Англии. У меня гражданство британское. И она говорит – как ты британка и поедешь в Америку? Люди делают совсем наоборот. Но я хочу быть в Америке. И это все».

Девочка впервые рассказала о конфликте известной мамы с няней, которая долгое время работала в их доме. Напомним, не так давно многодетная телеведущая ошеломила рассказом об одной из своих помощниц, которая, как оказалось, тайком ударила по лицу ее почти двухлетнего сына Валерия. «Эта няня достаточно долго с нами была. Она ездила с нами в разные поездки. Она стала для нас как какой-то семьей. Она вся радостная, счастливая, а Валерий приходил полностью расстроен от нее всегда. Он потом сам сказал, что Мария его била», – сказала Злата.


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