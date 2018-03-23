В этом году все первоклассники получат наборы Lego, - Минобразования
Наборы для 100 школ попадут в Украину до 31 марта 2018 года.
Компания The LEGO Foundation (Дания) намерена бесплатно предоставить наборы конструкторов всем первоклассникам в Украине 2018-2019 учебном году.
Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан между Минобразования и The LEGO Foundation.
"Все первые классы в Украине, которые будут учиться с 1 сентября 2018 года, бесплатно получат наборы LEGO, которые помогут внедрять игровые и деятельностные методы обучения в образовательный процесс", - говорится в сообщении.
Планируется, что наборы для 100 школ попадут в Украину до 31 марта 2018 года.
Первые классы получат наборы "Шесть кирпичиков" для каждого ученика и по набору LEGO Play Box на каждый класс.
"Это один из самых масштабных проектов The LEGO Foundation, и, благодаря такому сотрудничеству, можно будет поддержать изменения, которые происходят в начальной школе в рамках реформы образования", - отмечается в сообщении.
Министр образования Лилия Гриневич отметила, что такая помощь очень ценна для Украины, поскольку учителя будут иметь больше возможностей применять поисковые методы обучения и стимулировать детей к обучению более интересным для этой возрастной группы образом.
Напомним, в мае 2017 года Минобразования выступило за углубление сотрудничества с LEGO.
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