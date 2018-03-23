В Николаевском СИЗО найден мертвым фигурант дела Мультика

Ему было 37 лет, врачи предполагают отрыв тромба.

В пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора был найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который был фигурантом дела Михаила Титова (он же Мультик).

Об этом пишет местное издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на полицию и прокуратуру.

По словам собеседника издания в СИЗО , сокамерники Леонова утром не смогли его разбудить, позвали сотрудников изолятора. Прибывший на место врач СИЗО вызвал карету скорой медпомощи. Прибывшие медики констатировали смерть. Врачи предполагают, что причиной смерти мог стать отрыв тромба. Признаки насильственной смерти отсутствуют.

У Леонова осталась жена и двое несовершеннолетних детей. В свое время он был помощником ныне покойного народного депутата Украины от КПУ Николая Дзарданова.

Леонов был задержан сотрудниками прокуратуры 29 августа 2017 года. В этот день в Николаеве прошло несколько десятков обысков у местных бизнесменов, депутатов и других лиц. После проведения обысков 5 человек были задержаны: Михаил Титов, Дмитрий Леонов, Алексей Пелипас, Борис Серафимов и Олег Коноваленко. Всем задержанным объявили о подозрении в причастности к так называемой "ОПГ Мультика" и арестовали. Потом троих отпустили, а под стражей оставались только Титов и Лионов.