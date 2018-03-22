Киевлянин пытался сдать в обменку 11 тыс. фальшивых долларов

При задержании злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте.

Правоохранители задержали 25-летнего киевлянина, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тыс. поддельных долларов.

Как сообщает прокуратура Киева , мужчина в интернете договорился с владельцем обменного пункта об обмене долларов на гривны.

"Во время операции злоумышленник передал кассиру 11 тыс. долларов США , упакованных банковским способом. Однако, как оказалось, лишь часть из купюр были настоящими, а остальные – высококачественной подделкой. Когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то пытался задержать мошенника. Тот бросился наутек, но был задержан полицейскими, которых вовремя вызвал предприниматель. При этом злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте", - говорится в сообщении.

Фальшивые деньги направлены на экспертизу, правоохранители устанавливают канал их поступления.

Напомним, в январе киевлянин пытался внести на банковский счет 300 тыс. грн, изготовленных с помощью ксерокса.