Киевлянин пытался сдать в обменку 11 тыс. фальшивых долларов

При задержании злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте.

Киевлянин пытался сдать в обменку 11 тыс. фальшивых долларов
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители задержали 25-летнего киевлянина, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тыс. поддельных долларов.

Как сообщает прокуратура Киева, мужчина в интернете договорился с владельцем обменного пункта об обмене долларов на гривны.

"Во время операции злоумышленник передал кассиру 11 тыс. долларов США, упакованных банковским способом. Однако, как оказалось, лишь часть из купюр были настоящими, а остальные – высококачественной подделкой. Когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то пытался задержать мошенника. Тот бросился наутек, но был задержан полицейскими, которых вовремя вызвал предприниматель. При этом злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте", - говорится в сообщении.

Фальшивые деньги направлены на экспертизу, правоохранители устанавливают канал их поступления.

Напомним, в январе киевлянин пытался внести на банковский счет 300 тыс. грн, изготовленных с помощью ксерокса.


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