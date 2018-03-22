Onuka выпустила новый альбом

Пластинка называется "Mozaїka" и состоит из 10 треков.

Onuka выпустила новый альбом
Лидер группы Onuka Ната Жижченко на станции метро "Крещатик"
Фото: Facebook / ONUKA

Украинская группа Onuka представила новый студийный альбом, который называется "Mozaїka".

Об этом сообщает DTF.

В прошлом году группа выпустила две песни из нового альбома – "Vsesvit" и "Guns Don't Shoot".

"Альбом будет разный. Отсюда и название “Мозаика”. Это осколки разной формы, которые при поверхностном рассмотрении не представляют собой ничего целостного, но когда собираются воедино, создают какой-то образ. Вот таким будет альбом. Изначально мы не хотели делать его эклектичным, просто он таким получался", — рассказывала лидер группы Ната Жижченко в интервью Buro 24/7 Украина.

Выход альбома сопровождается фотовыставкой в киевском метро. 22 марта в фойе станции “Золотые ворота” с 12:00 и до полуночи будут играть все десять новых треков группы. Сам же фотопроект включает 10 фотографий Onuka, снятых в киевском метро, а рядом с каждым снимком размещена информация о мозаике метро и музыке группы. Выставка работает до 5 апреля.

 

 


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