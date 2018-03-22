Воры разбили бюст с музея Леси Украинки и сдали его на металлолом

Дело расследуют по ст.185 Уголовного кодекса.

Киевская полиция раскрыла кражу мемориальной доски с бюстом с музея Леси Украинки по улице Саксаганского, 97 в Киеве .

Как сообщается на сайте полиции, два вора разбили бронзовый памятник на части и постепенно сдали на металлолом. От него осталась только часть доски, которую правоохранители изъяли.

По подозрению в краже задержали двух жителей Святошинского района Киева , один из них был ранее судим за грабеж и хранение наркотиков.

"Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства. Мужчинам уже объявили подозрение в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - это кража, совершенная в крупных размерах", - заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Напомним, что украденный бюст писательницы и памятная доска составляли единую композицию и были выполнены из бронзы.

Авторы работы - скульптор Галина Кальченко и архитектор Анатолий Игнащенко - известные художники, народные художники Украины и лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко.