Создатели "Мира Дикого запада" раскрыли детали о сюжете второго сезона

westworld

Съемочная группа сериала «Мир Дикого запада» раскрыла подробности сюжета нового сезона шоу.

В частности, шоураннер Джонатан Нолан сообщил о том, что в новом сезоне шоу зрителям покажут человеческий мир за пределами парка развлечений и другие парки. Создатели сериала планируют устроить войну между роботами и людьми, одну из ключевых ролей в которой сыграет робот Бернард.

Главная героиня сериала Долорес получит полный контроль над своими воспоминаниями и у нее появится множество сторонников. По словам Рейчел Вуд, которая играет Долорес, во время съемок второго сезона она поняла, что авторы сериала оставили множество намеков и сюжетных нитей в первой части, которые еще не получили продолжения. «Я думаю, даже когда мы будем работать над седьмым сезоном, они не будут до конца раскрыты», — сказала она.

Источник: ZN.ua


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