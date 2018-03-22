В Черновцах возник пожар в транспортном колледже
Огонь повредил крышу учебного заведения.
Утром 22 марта в Черновцах возник пожар в транспортном колледже.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в мансардном помещении Черновицкого транспортного колледжа поступило на линию 101 в 11:48.
В 13:03 пожар был локализован.
Причины пожара пока неизвестны. По словам мэра Алексея Каспрука, огонь повредил почти всю крышу учебного заведения.
"Мы будем обращаться к премьер-министру, Министерству инфраструктуры Украины и Укрзализныци с просьбой оказать помощь, чтобы оперативно ликвидировать последствия пожара", - сказал Каспрук.
Он добавил, что по предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, что это второй масштабный пожар в Черновцах за последнее время. 19 марта горел Калиновский рынок, который находится в городе.
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Общество
22.03.2018 10:39