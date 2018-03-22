?В Чехии при взрыве на химзаводе погибли 6 человек

Сообщается также о раненых.

В Чехии под Прагой в результате взрыва на химическом заводе погибли шесть человек.

Об этом сообщает АР со ссылкой на заявления чиновников.

Представитель региональных пожарных Владимир Кереков рассказал, что в результате взрыва также есть раненые.

Завод Synthos расположен в городе Кралупи-над-Влтавоу в районе Мельник Среднечешского края.

Мэр города Петр Холечек рассказал, что взорвался танкер с неопределенным веществом. Он также подчеркнул, что опасности для жителей города нет.

Напомним, в феврале при взрыве на пароме в Мексике пострадали 25 человек.