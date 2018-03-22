В Чехии при взрыве на химзаводе погибли 6 человек
Сообщается также о раненых.
В Чехии под Прагой в результате взрыва на химическом заводе погибли шесть человек.
Об этом сообщает АР со ссылкой на заявления чиновников.
Представитель региональных пожарных Владимир Кереков рассказал, что в результате взрыва также есть раненые.
Завод Synthos расположен в городе Кралупи-над-Влтавоу в районе Мельник Среднечешского края.
Мэр города Петр Холечек рассказал, что взорвался танкер с неопределенным веществом. Он также подчеркнул, что опасности для жителей города нет.
Напомним, в феврале при взрыве на пароме в Мексике пострадали 25 человек.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
22.03.2018 10:45