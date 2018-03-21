В Харьковской области зарегистрирован второй с начала года завозной случай заболевания малярией
Болезнь диагностирована у мужчины, который по работе ездил в Конго и Уганду.
В Харьковской области зарегистрирован второй с начала текущего года завозной случай заболевания малярией.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.
Болезнь диагностирована у гражданина Украины, который по работе ездил в Конго и Уганду.
"При проведении эпидемиологического расследования установлено: у больного появились жалобы на повышение температуры тела до 38,0оС и слабость, с которыми он обратился в медицинское учреждение и был госпитализирован с подозрением на малярию. В ходе клинического дообследования больному подтвержден диагноз малярия, средней тяжести и назначено соответствующее лечение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по месту жительства больного, специалисты областного лабораторного центра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.
Малярия - инфекционное заболевание, возбудителем которой являются плазмодии малярии, передающиеся от больного человека через укусы малярийных комаров. Болезнь широко распространена в странах с тропическим климатом, протекает с приступами озноба, повышением температуры тела и нарушениями деятельности различных органов и систем организма.
По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно регистрируется более 200 млн случаев малярии, 90% из которых приходится на страны Африки.
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