?В Харьковской области зарегистрирован второй с начала года завозной случай заболевания малярией

Болезнь диагностирована у мужчины, который по работе ездил в Конго и Уганду.

В Харьковской области зарегистрирован второй с начала текущего года завозной случай заболевания малярией.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Болезнь диагностирована у гражданина Украины, который по работе ездил в Конго и Уганду.

"При проведении эпидемиологического расследования установлено: у больного появились жалобы на повышение температуры тела до 38,0оС и слабость, с которыми он обратился в медицинское учреждение и был госпитализирован с подозрением на малярию. В ходе клинического дообследования больному подтвержден диагноз малярия, средней тяжести и назначено соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по месту жительства больного, специалисты областного лабораторного центра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Малярия - инфекционное заболевание, возбудителем которой являются плазмодии малярии, передающиеся от больного человека через укусы малярийных комаров. Болезнь широко распространена в странах с тропическим климатом, протекает с приступами озноба, повышением температуры тела и нарушениями деятельности различных органов и систем организма.

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно регистрируется более 200 млн случаев малярии, 90% из которых приходится на страны Африки.