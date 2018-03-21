Стивен Спилберг начнет снимать пятого "Индиану Джонса" в 2019 году

Главную роль сыграет Харрисон Форд.

Съемки пятой части известной франшизы "Индиана Джонс" стартуют в 2019 году в Великобритании.

Об этом заявил режиссер Стивен Спилберг, сообщает Variety.

О том, что Спилберг вернется для съемок продолжения "Индианы Джонса", Дисней объявил еще в 2016 году. Харрисон Форд вернется к исполнению главной роли. Сценарий напишет Дэвид Кепп, который уже работал со Спилбергом на "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа" и двух частях "Парка Юрского периода".

Кто еще снимется в фильме про Индиану Джонса, пока неизвестно.

Предварительная дата выхода в прокат – 10 июля 2020 года.

Отметим, что за последний год у Спилберга выходит два фильма: "Секретное досье" с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом, которое было номинировано на шесть "Оскаров", и научная фантастика "Первому игроку приготовиться" по одноименному бестселлеру Эрнеста Клайна, который выйдет в украинский прокат 29 марта.