Украина 25 марта переходит на летнее время

В Украине переход на летнее время уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта.

В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта.

Стрелки часов необходимо перевести на час вперед. В 3 часа ночи начинается летнее время, поэтому придётся просыпаться пораньше.