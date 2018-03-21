Украина 25 марта переходит на летнее время

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В Украине переход на летнее время уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта.

В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта.

Стрелки часов необходимо перевести на час вперед. В 3 часа ночи начинается летнее время, поэтому придётся просыпаться пораньше.


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