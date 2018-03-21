В Мирнограде пятиклассник умер на уроке физкультуры
11-летний парень имел тяжелое заболевание.
В Мирнограде на уроке физкультуры 11-летнему ученику пятого класса внезапно стало плохо и он умер, сообщает прокуратура Донецкой области.
Это произошло 20 марта примерно в 14:00.
Медики бригады скорой помощи констатировали смерть парня.
Установлено, что у школьника было тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома (опухоль) третьей категории.
Прокуратура готовит ходатайство в суд о проведении судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти школьника.
Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения – п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (с пометкой "естественная смерть").
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