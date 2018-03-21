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В Мирнограде пятиклассник умер на уроке физкультуры 11-летний парень имел тяжелое заболевание. Архив В Мирнограде на уроке физкультуры 11-летнему ученику пятого класса внезапно стало плохо и он умер, сообщает прокуратура Донецкой области. Это произошло 20 марта примерно в 14:00. Медики бригады скорой помощи констатировали смерть парня. Установлено, что у школьника было тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома (опухоль) третьей категории. Прокуратура готовит ходатайство в суд о проведении судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти школьника. Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения – п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (с пометкой "естественная смерть").

LB.ua

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