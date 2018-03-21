В Мирнограде пятиклассник умер на уроке физкультуры

11-летний парень имел тяжелое заболевание.

В Мирнограде пятиклассник умер на уроке физкультуры
Архив

В Мирнограде на уроке физкультуры 11-летнему ученику пятого класса внезапно стало плохо и он умер, сообщает прокуратура Донецкой области.

Это произошло 20 марта примерно в 14:00.

Медики бригады скорой помощи констатировали смерть парня.

Установлено, что у школьника было тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома (опухоль) третьей категории.

Прокуратура готовит ходатайство в суд о проведении судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти школьника.

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения – п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (с пометкой "естественная смерть").


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Польше несправедливо осужденный за убийство вышел на свободу после 18 лет заключенияВ Польше несправедливо осужденный за убийство вышел на свободу после 18 лет заключения
В Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетаминВ Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетамин
Пострадавший на канатной дороге в Грузии украинец в реанимацииПострадавший на канатной дороге в Грузии украинец в реанимации
В Киеве грабитель ударил женщину молотком по голове, чтобы отобрать сумкуВ Киеве грабитель ударил женщину молотком по голове, чтобы отобрать сумку
В Черновцах горит "Калиновский" рынокВ Черновцах горит "Калиновский" рынок
Блок рекламы


Похожие новости
Умер телеведущий Олесь ТерещенкоУмер телеведущий Олесь Терещенко
Умер французский кутюрье Юбер де ЖиваншиУмер французский кутюрье Юбер де Живанши
В Украине меняются правила захоронения умерших людейВ Украине меняются правила захоронения умерших людей
Умер легендарный летчик-испытатель Юрий КурлинУмер легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин
В Мирнограде 3-летний ребенок прострелил себе ногу пистолетом, оставленным на тумбочкеВ Мирнограде 3-летний ребенок прострелил себе ногу пистолетом, оставленным на тумбочке
Умерла известная британская актриса Эмма ЧемберсУмерла известная британская актриса Эмма Чемберс
Украинский актер Анатолий Решетников умер в 94-летнем возрастеУкраинский актер Анатолий Решетников умер в 94-летнем возрасте
В Одесской области от кори умер новорожденныйВ Одесской области от кори умер новорожденный
В США умер лауреат Пулитцеровской премии Макс ДесфорВ США умер лауреат Пулитцеровской премии Макс Десфор
В Закарпатской области умерла женщина, которую кипятком облил пьяный сожительВ Закарпатской области умерла женщина, которую кипятком облил пьяный сожитель
Последние новости
Подгружаем последние новости