Из Одесского аэропорота эвакуировали 400 человек из-за сообщения о "заминировании"
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В Одесском аэропорту из-за сообщения о "заминировании" были эвакуированы 400 человек, сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.
Отмечается, что анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован, поступило на спецлинию "102" в 14:06 во вторник.
По состоянию на 17:00 специалисты взрывотехнической службы закончили проверку аэропорта, в результате которой взрывные устройства обнаружены не были.
"Из здания были эвакуированы 400 человек. Теперь работа аэропорта возобновлена", - говорится в сообщении.
Решается вопрос относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Как сообщалось, 18 марта в Одессе "заминировали" консульство РФ.
В начале декабря в Одессе полиция задержала 18-летнего парня, который 29 ноября сообщил о ложном минировании международного аэропорта "Одесса" и требовал 4 млн грн.
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20.03.2018 12:09