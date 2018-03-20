Из Одесского аэропорота эвакуировали 400 человек из-за сообщения о "заминировании"

Бомбу не нашли.

Из Одесского аэропорота эвакуировали 400 человек из-за сообщения о "заминировании"
Фото: shackih.livejournal.com

В Одесском аэропорту из-за сообщения о "заминировании" были эвакуированы 400 человек, сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован, поступило на спецлинию "102" в 14:06 во вторник.

По состоянию на 17:00 специалисты взрывотехнической службы закончили проверку аэропорта, в результате которой взрывные устройства обнаружены не были.

"Из здания были эвакуированы 400 человек. Теперь работа аэропорта возобновлена", - говорится в сообщении.

Решается вопрос относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщалось, 18 марта в Одессе "заминировали" консульство РФ.

В начале декабря в Одессе полиция задержала 18-летнего парня, который 29 ноября сообщил о ложном минировании международного аэропорта "Одесса" и требовал 4 млн грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Польше несправедливо осужденный за убийство вышел на свободу после 18 лет заключенияВ Польше несправедливо осужденный за убийство вышел на свободу после 18 лет заключения
В Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетаминВ Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетамин
Пострадавший на канатной дороге в Грузии украинец в реанимацииПострадавший на канатной дороге в Грузии украинец в реанимации
В Киеве грабитель ударил женщину молотком по голове, чтобы отобрать сумкуВ Киеве грабитель ударил женщину молотком по голове, чтобы отобрать сумку
В Черновцах горит "Калиновский" рынокВ Черновцах горит "Калиновский" рынок
Блок рекламы


Похожие новости
В Кишиневе из-за взрыва гранаты в магазине погибли 2 человекаВ Кишиневе из-за взрыва гранаты в магазине погибли 2 человека
В Украине из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктовВ Украине из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов
176 шахтеров в Луганской области остаются под землей из-за обесточивания176 шахтеров в Луганской области остаются под землей из-за обесточивания
В Одесской области кавказцы похитили человека и требовали за его освобождение 200 тыс. долларовВ Одесской области кавказцы похитили человека и требовали за его освобождение 200 тыс. долларов
На "Азовстали" погибли два человекаНа "Азовстали" погибли два человека
В Ужгороде из-за кори на три недели закрыли детский садВ Ужгороде из-за кори на три недели закрыли детский сад
В ресторане возле Контрактовой площади убили человекаВ ресторане возле Контрактовой площади убили человека
В Доброполье из-за взрыва гранаты в квартире погиб мужчинаВ Доброполье из-за взрыва гранаты в квартире погиб мужчина
В Кривом Роге 90 многоэтажек остались без газа из-за повреждения трубыВ Кривом Роге 90 многоэтажек остались без газа из-за повреждения трубы
В Полтаве из-за взрыва неустановленного предмета погиб 31-летний мужчинаВ Полтаве из-за взрыва неустановленного предмета погиб 31-летний мужчина
Последние новости
Подгружаем последние новости