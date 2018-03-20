Из Одесского аэропорота эвакуировали 400 человек из-за сообщения о "заминировании"

Бомбу не нашли.

В Одесском аэропорту из-за сообщения о "заминировании" были эвакуированы 400 человек, сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован, поступило на спецлинию "102" в 14:06 во вторник.

По состоянию на 17:00 специалисты взрывотехнической службы закончили проверку аэропорта, в результате которой взрывные устройства обнаружены не были.

"Из здания были эвакуированы 400 человек. Теперь работа аэропорта возобновлена", - говорится в сообщении.

Решается вопрос относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщалось, 18 марта в Одессе "заминировали" консульство РФ .

В начале декабря в Одессе полиция задержала 18-летнего парня, который 29 ноября сообщил о ложном минировании международного аэропорта "Одесса" и требовал 4 млн грн.