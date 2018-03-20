При подъеме на гору Поп Иван в Карпатах погиб турист из Ужгорода
Еще двоих туристов нашли спасатели.
В субботу, 17 марта, трое туристов поднимались на гору Поп Иван в Закарпатской области и заблудились.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА
Один из туристов погиб.
"19 марта ориентировочно в 16:46 работники Яворницкого ПРВ на полонине Гропа нашли одного из туристов, 1986 г.р., жителя г. Ужгород. С его слов, их группа разделилась и один из туристов, 1984 г.р., житель г. Ужгород, погиб ориентировочно между полониной Гропа и г. Выход", - говорится в сообщении.
Третий турист самостоятельно сошел с горы и остановился у местных жителей.
Напомним, в январе группа туристов из Киева попала под лавину в горах Ивано-Франковской области.
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20.03.2018 10:03