При подъеме на гору Поп Иван в Карпатах погиб турист из Ужгорода

Еще двоих туристов нашли спасатели.

?При подъеме на гору Поп Иван в Карпатах погиб турист из Ужгорода
Гора Поп-Иван
Фото: vysheoblakov.com

В субботу, 17 марта, трое туристов поднимались на гору Поп Иван в Закарпатской области и заблудились.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА

Один из туристов погиб.

"19 марта ориентировочно в 16:46 работники Яворницкого ПРВ на полонине Гропа нашли одного из туристов, 1986 г.р., жителя г. Ужгород. С его слов, их группа разделилась и один из туристов, 1984 г.р., житель г. Ужгород, погиб ориентировочно между полониной Гропа и г. Выход", - говорится в сообщении.

Третий турист самостоятельно сошел с горы и остановился у местных жителей.

Напомним, в январе группа туристов из Киева попала под лавину в горах Ивано-Франковской области.


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