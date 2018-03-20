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В Кишиневе из-за взрыва гранаты в магазине погибли 2 человека Еще двое посетителей ранены. Фото: publika.md В столице Молдовы Кишиневе неизвестный мужчина взорвал гранату, выходя из магазина после покупки сигарет. Об этом сообщает местное издание publika.md. В результате взрыва погибли два человека и еще двое получили ранения. Среди погибших - женщина - продавщица и мужчина. Пострадавшие - двое покупателей, которые в момент взрыва находились в магазине. Сейчас на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Территория вблизи магазина оцеплена. Фото: publika.md Напомним, в январе в Кишиневе соседи застрелили мужчину за случайный плевок с балкона.

LB.ua

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