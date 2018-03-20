В Киеве задержали мужчину, "заминировавшего" МВД

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

В Киеве задержали мужчину, "заминировавшего" МВД
Фото: Макс Требухов

Сотрудники Службы безопасности и полиции в Киеве задержали мужчину, который сообщил о заминировании одной из центральных улиц столицы, а также здание департамента Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали мужчину согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 УК. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Фото: ssu.gov.ua

СБУ напоминает, что независимо от мотивов "телефонных террористов", их действия наказываются лишением свободы сроком от двух до шести лет. При повторном совершении такого звонка злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет.

"«Телефонным анонимам» также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, понесли убытки от их противоправных действий", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" здания Верховной Рады.


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