В Киеве во второй раз за полгода задержали "вора в законе" по кличке "Профессор"

В сентябре прошлого года ему запретили въезд в Украину на три года.

Полиция Киева снова задержала в столице грузинского "вора в законе" по кличке "Профессор", который курировал преступников, занимавшихся квартирными кражами и угонами автомобилей.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

В сентябре прошлого года "Профессора" принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда в страну на три года. Но в конце года вскоре злоумышленник снова вернулся в Киев под другой фамилией.

"Полицейские уже знали, что 26-летний уроженец Грузии, который постоянно живет в Турции, был коронован в 2013 году в одной из южных стран. Оперативным путем мы установили, что во время пребывания на территории Украины он организовывал так называемые «сходки»для перераспределения сфер влияния в криминальном мире. При этом «Профессора» больше всего интересовали группы воров автомобилей и лица, занимавшиеся кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого" - сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители сопроводили "Профессора" к самолету, на котором он улетел в Стамбул. Сейчас решается вопрос о запрете его въезда на территорию Украины.

Напомним, в конце августа 2017 года правоохранители в третий раз за год выдворили из Украины грузинского "вора в законе" Тенгиза Чару, известного в криминальном мире как "Тенго Гальский".