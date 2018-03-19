В Виннице сорвали круглый стол о противодействии насилию над ЛГБТ
Защитники традиционных ценностей активно хотели попасть на мепрориятие.
В Виннице защитники традиционных ценностей сорвали круглый стол о противодействии дискриминации и преступлениям на почве ненависти. Об этом сообщила правозащитница, представитель правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир" София Лапина.
Несколько десятков человек с плакатами "Крепкая украинская семья - гарантия будущего для украинцев", "Не пропагандируйте болезни, пропагандируйте здоровье", "Моргунов за пропаганду гомосексуализма. А ты?" пришли к зданию, где должен был проходить круглый стол, и стали требовать пропустить их внутрь. Им было отказано, так как мероприятие было заявлено как закрытое.
Учитывая их агрессивное поведение, правоохранители были вынуждены заблокировать вход в помещение.
В результате организаторы круглого стола решили отменить свое мероприятие. Полицейские создали коридор, предоставив возможность членам ОО "Наш мир" спокойно покинуть помещение.
"Мероприятие было отменено для того, чтобы не спровоцировать дальнейший конфликт. Потому что вообще уже никого не пропускали в здание. Даже работники, которые здесь работают, не могли пройти. Поэтому организаторы решили отменить мероприятие, чтобы не создавать ни для кого неудобств и не провоцировать конфликт", - заявила "Информационной Винниччине" старший инспектор по особым поручениям Управления обеспечения прав человека в Национальной полиции Зарина Маевская. Она добавила, что круглый стол в Киеве на тему противодействия насилию над сексуальными меньшинствами не отменен окончательно, а перенесен на неопределенное время.
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Общество
19.03.2018 12:52