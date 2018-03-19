В Виннице сорвали круглый стол о противодействии насилию над ЛГБТ

Защитники традиционных ценностей активно хотели попасть на мепрориятие.

В Виннице защитники традиционных ценностей сорвали круглый стол о противодействии дискриминации и преступлениям на почве ненависти. Об этом сообщила правозащитница, представитель правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир" София Лапина.

Несколько десятков человек с плакатами "Крепкая украинская семья - гарантия будущего для украинцев", "Не пропагандируйте болезни, пропагандируйте здоровье", "Моргунов за пропаганду гомосексуализма. А ты?" пришли к зданию, где должен был проходить круглый стол, и стали требовать пропустить их внутрь. Им было отказано, так как мероприятие было заявлено как закрытое.

Учитывая их агрессивное поведение, правоохранители были вынуждены заблокировать вход в помещение.

В результате организаторы круглого стола решили отменить свое мероприятие. Полицейские создали коридор, предоставив возможность членам ОО "Наш мир" спокойно покинуть помещение.