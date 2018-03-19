В Черновцах горит "Калиновский" рынок

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В Черновцах горит "Калиновский" рынок
Фото: dsns.gov.ua

В Черновцах произошел пожар на одном из крупнейших рынков в Украине - Калиновском.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"19 марта в 13:39 в г. Черновцы по ул. Калиновская на территории Калиновского рынка (в секторе продажи ковров) возник пожар на площади около 1000 кв м", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 9 единиц техники и 39 человек личного состава ГосЧС. Причины возгорания пока неизвестны.

Местные СМИ сообщают, что возле рынка ограничено движение транспорта.

Фото: dsns.gov.ua

"Калиновский рынок" входит в четверку крупнейших рынков Украины - здесь обустроено почти 10 тыс. торговых объектов.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар на территории складских помещений площадью 800 кв. м.


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