В Черновцах горит "Калиновский" рынок
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
В Черновцах произошел пожар на одном из крупнейших рынков в Украине - Калиновском.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"19 марта в 13:39 в г. Черновцы по ул. Калиновская на территории Калиновского рынка (в секторе продажи ковров) возник пожар на площади около 1000 кв м", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 9 единиц техники и 39 человек личного состава ГосЧС. Причины возгорания пока неизвестны.
Местные СМИ сообщают, что возле рынка ограничено движение транспорта.
"Калиновский рынок" входит в четверку крупнейших рынков Украины - здесь обустроено почти 10 тыс. торговых объектов.
Напомним, ранее в Киеве произошел пожар на территории складских помещений площадью 800 кв. м.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
19.03.2018 12:14