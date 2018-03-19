В Киеве задержали мужчину, ударившего женщину молотком

Инцидент произошел на Оболони в воскресенье.

Полиция Киева задержала мужчину, который в воскресенье набросился на женщину с молотком, пытаясь ее ограбить.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Инцидент произошел на улице Озерной в Оболонском районе столицы. Очевидцы начали догонять нападавшего, которого вскоре задержали полицейские, находившиеся неподалеку. Полицейские обследовали место происшествия и нашли молоток, которым мужчина бил женщину, и ее мобильный телефон.

31-летняя потерпевшая рассказала, что шла по дороге, когда сзади на нее напал неизвестный. Злоумышленник начал бить ее по голове, а когда она упала на землю, выхватил из рук телефон и убежал.

"Нападавшим оказался 32-летний житель Киевской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи диагностировали у нее множественные травмы головы, переломы пальцев и травмы грудной клетки ", - рассказал начальник Оболонского управления полиции Михаил Никонов.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ст.187 (разбой). Продолжается досудебное расследование.