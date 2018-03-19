В Украине из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов

Движения автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

В Украине из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов

Из-за сложных погодных условий в ночь на понедельник обесточенными остаются 129 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 17-18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Запорожская - 40, Николаевская - 35, Донецкая - 22, Днепропетровская - 17 Одесская - 10, Херсонская - 3 и Кировоградская - 2", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что движения автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для расчистки дорог от "Укравтодора" привлечено 1 тыс. 120 ед. техники и 1 тыс. 470 человек. Подразделения ГосЧС провели буксировку 308 ед. автотранспортных средств, оказали помощь 483 гражданам

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Напомним, в Киеве на уборку снега выехали 527 единиц техники.


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