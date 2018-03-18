?176 шахтеров в Луганской области остаются под землей из-за обесточивания

Без электричества оказались две шахты.

В Луганской области на двух шахтах заблокировано 176 рабочих вследствие обесточивания. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на своей странице в Twitter ."В Луганской области, по информации ЛЭО (Луганское энергетическое объединение), в связи с погодными условиями обесточены н.п. Золотое и Карбонит, где на шахтах "Золотое" и "Карбонит" заблокировано 176 человек, ремонтные работы проводятся", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, на шахте "Карбонит" - 93 человека, на шахте "Золотое" - 83 человека остались под землей. Свет пообещали восстановить через два часа.

За оперативною інформацією на шахті "Карбоніт" - 93 людини, на шахті "Золоте" - 83 людини залишились під землею. Відновлення електропостачання очікується протягом 2 годин — МТОТ (@mtot_gov_ua) 18 березня 2018 р.

Напомним, ранее горняки трех шахт объявили голодовку в помещении Минэнерго