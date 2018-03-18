Французские эксперты устанавливают причины аварии на канатной дороге в Грузии

Правительство считает, что заключение экспертов должно быть абсолютно беспристрастным.

Французские эксперты устанавливают причины аварии на канатной дороге в Грузии
Авария на канатной дороге на горнолыжном курорте в Грузии
Фото: http://ura-inform.com

Международные эксперты французской компании Bureau Veritas, одного из мировых лидеров в области испытаний, инспекций и сертификации канатных дорог, прибыли в Гудаури и приступили к изучению причин аварии на одном из подъемников этого горнолыжного курорта Грузии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минэкономразвития Грузии.

Вместе с ними в установлении деталей ЧП участвуют эксперты австрийско-швейцарской компании Doppelmayr, производителя этой канатной дороги, смонтировавшей ее в Гудаури, а также представители прокуратуры Грузии, Национального бюро экспертизы имени Самхараули и Агентства по техническому и строительному надзору министерства экономики и устойчивого развития республики.

"Правительство считает, что заключение экспертов должно быть абсолютно беспристрастным со стороны всех подключенных к процессу, поскольку речь идет не только о конкретном инциденте, во время которого пострадали люди, но и о репутации нашей страны", - заявил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

Канатная дорога на вершине горы Садзели, предназначенная для опытных лыжников и сноубордистов, была смонтирована в Гудаури в 2007 году. В последний раз ее проверяла в декабре 2017 года компания CA International, которая представляет собой аккредитованный в Грузии орган инспектирования.

Напомним, в результате аварии, происшедшей 16 марта на канатной дороге в Гудаури, повреждения разной степени получили восемь человек, их доставили в местную клинику неотложной помощи. Среди пострадавших - двое граждан Украины, один из них находится в реанимации.

По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия, после чего кресла стремительно начали скатываться назад и врезались друг в друга, в результате чего люди стали падать с высоты на снег. Позже была озвучена еще одна версия - неисправность тормозной системы канатной дороги.

В связи с происшедшим МВД Грузии начало следствие по статье 275 УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".


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