В Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетамин

Четырех злоумышленников задержали.

В Луганской области правоохранители задержали организованную преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом на территории области психотропного вещества амфетамин. Об этом сообщает полиция области в Фейсбук.

В состав организованной группы входило четыре человека, два из которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Они изготавливали амфетамин и прекурсор фенилнитропропен в обустроенной ими нарколаборатории, а затем психотропные вещества продавали.

До задержания преступников привлекли оперативников Управления противодействия наркопреступности, следователей, полицейских, спецназовцев «Луганск-1», «КОРД» и сотрудников СБУ .

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов и в нарколаборатории правоохранители обнаружили и изъяли более 200 граммов амфетамина, 150 граммов марихуаны, 2 кг прекурсора фенилнитропропена, почти 100 л химических компонентов для изготовления психотропных веществ, лабораторное оборудование, а также денежные средства в сумме более 80 тысяч гривен, полученные за сбыт психотропных веществ, 2200 долларов США , семь мобильных телефонов.

Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам «черного рынка» составляет почти 800 тысяч гривен.

Изъятое направлено на экспертизу. Данный факт внесен в ЭГРСР и квалифицированный по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, ранее были задержаны двое киевлян, которые вырастили в старом сельском доме конопли на 5 млн гривен.