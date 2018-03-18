В Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетамин

Четырех злоумышленников задержали.

В Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетамин
Изъятые вещества с нарколаборатории в Луганской области
Фото: Нацполиция Луганской области

В Луганской области правоохранители задержали организованную преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом на территории области психотропного вещества амфетамин. Об этом сообщает полиция области в Фейсбук.

В состав организованной группы входило четыре человека, два из которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Они изготавливали амфетамин и прекурсор фенилнитропропен в обустроенной ими нарколаборатории, а затем психотропные вещества продавали.

До задержания преступников привлекли оперативников Управления противодействия наркопреступности, следователей, полицейских, спецназовцев «Луганск-1», «КОРД» и сотрудников СБУ.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов и в нарколаборатории правоохранители обнаружили и изъяли более 200 граммов амфетамина, 150 граммов марихуаны, 2 кг прекурсора фенилнитропропена, почти 100 л химических компонентов для изготовления психотропных веществ, лабораторное оборудование, а также денежные средства в сумме более 80 тысяч гривен, полученные за сбыт психотропных веществ, 2200 долларов США, семь мобильных телефонов.

Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам «черного рынка» составляет почти 800 тысяч гривен.

Изъятое направлено на экспертизу. Данный факт внесен в ЭГРСР и квалифицированный по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, ранее были задержаны двое киевлян, которые вырастили в старом сельском доме конопли на 5 млн гривен.


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