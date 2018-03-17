Amazon снимет сериал "Властелин колец" за 500 млн долларов
Студия Amazon намерена потратить на разработку фэнтези-сериала по мотивам «Властелина колец» 500 млн долл. Как сообщает THR, в эту сумму входят затраты на два полноценных сезона.
Основатель Amazon Джефф Безос лично заинтересован в создании сериала, так как является поклонником фэнтези.
Сериал будет показан на специальной платформе Prime Video, которая увеличила свою аудиторию на 1,2 млн человек благодаря успеху «Человека в высоком замке», передает
Сообщается, что основное действие шоу будет разворачиваться в Средиземье, но оно будет включать в себя несколько сюжетных линий, которые предшествовали «Братству кольца». Кроме того, предполагается производство нескольких спин-оффов сериала. Новый сериал потенциально может составить конкуренцию «Игре престолов».
Отметим, что ранее Amazon за выкуп права на адаптацию заплатила около 250 млн долл.
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17.03.2018 12:01