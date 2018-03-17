РоSSиянин порезал мужчине лицо ножом на железнодорожном вокзале Киева (обновлено)

Объяснить свой поступок нападавший не смог.

В ночь на 17 марта на центральном железнодорожном вокзале Киева неизвестный ранил ножом лицо другого мужчины. Об этом сообщает в Facebook " Киев оперативный".

“Примерно в 02:30 на центральном Ж/Д вокзале между двумя мужчинами произошел конфликт. Как удалось выяснить, один из них вёл себя агрессивно и приставал ко всем вокруг. Закончился конфликт тем, что агрессор ударил мужчину предметом похожим на нож прямо в лицо”, - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где поставили диагноз проникающее ранение в щеку. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавшего задержала полиция. Мужчина ранее судим, в Киев приехал к знакомым. Свой поступок внятно объяснить не смог. В сообщении отмечается, что очевидцам человек показался пьяным.

Обновление. Вскоре стало известно, что нападавшым оказался уроженец РоSSийской Федерации 1975 г.р., проживающий в Киеве . Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева .

Выяснилось, что мужчина подошел к киоску на втором этаже здания, приобрел там раскладной нож и ударил им продавца в щеку. При этом злоумышленник забрал мобильный телефон и скрылся.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в ресторане возле Контрактовой площади совершил самоубийство мужчина.