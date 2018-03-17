Около железнодорожного вокзала Львова зарезали мужчину

Полиция ищет причастных к убийству.

Около железнодорожного вокзала Львова зарезали мужчину
Фото: trollutsk.at.ua

Около железнодорожного вокзала во Львове вечером 16 марта обнаружили тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.Правоохранители ищут причастных к убийству.

"Около 22:30 в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Городоцкой, 116 недалеко от железнодорожного вокзала обнаружено тело мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, обнаружила на теле мужчины многочисленные ножевые ранения.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Работники полиции устанавливают личность мужчины и обстоятельства его смерти. Тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, сегодня неизвестный порезал мужчине лицо ножом на железнодорожном вокзале Киева.


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