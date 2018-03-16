Marvel выпустил второй трейлер к "Мстители: Война бесконечности"

Киносага про Мстителей подходит к концу.

Вышел второй трейлер к новому фильму о Мстителях по комиксам вселенной Marvel.

"Мстители: Война бесконечности" - предпоследняя часть саги о супергероях, столкнувшихся с самым могущественным врагом. Фильм выйдет в прокат 26 апреля, его продолжение увидит свет через год.

Режиссерами выступили братья Руссо, снявшие "Капитан Америка: Противостояние". Четвертые "Мстители", которые появятся в 2019-м, станут последним фильмом, где герои появятся в старом составе - Капитан Америка, Железный Человек, Тор, Черная вдова. Кроме того, у актеров, которые их играют, в 2019-м заканчиваются контракты.


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