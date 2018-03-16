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На "Азовстали" погибли два человека Работники отравились газом из доменных печей. Архив Фото: Владислав Мусиенко В доменном цехе металлургического комбината "Азовсталь" (Мариуполь) ремонтник предприятия и сотрудник "Метинвест-ПромСервиса" (обслуживающее подразделение "Метинвеста") погибли вследствие отравления колошниковым газом (отходящий газ доменных печей). Об этом пишет местное издание 0629 со ссылкой на пресс-службу холдинга "Метинвест", в который входит "Азовсталь". На предприятии создана комиссия по установлению причин случившегося. Основные акционеры "Метинвеста" - СКМ (75%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (25%) Вадима Новинского.

LB.ua

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