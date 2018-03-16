На "Азовстали" погибли два человека

Работники отравились газом из доменных печей.

На "Азовстали" погибли два человека
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Фото: Владислав Мусиенко

В доменном цехе металлургического комбината "Азовсталь" (Мариуполь) ремонтник предприятия и сотрудник "Метинвест-ПромСервиса" (обслуживающее подразделение "Метинвеста") погибли вследствие отравления колошниковым газом (отходящий газ доменных печей).

Об этом пишет местное издание 0629 со ссылкой на пресс-службу холдинга "Метинвест", в который входит "Азовсталь".

На предприятии создана комиссия по установлению причин случившегося.

Основные акционеры "Метинвеста" - СКМ (75%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (25%) Вадима Новинского.


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