В Ужгороде из-за кори на три недели закрыли детский сад

В двух из четырех групп корью заболели 6 детей.

В Ужгороде из-за кори на три недели закрыли детский сад
Фото: Medical News Todaу

В Ужгороде до 6 апреля из-за случаев заболевания корью закрыли детский сад, сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета.

"В этом заведении с понедельника, 12 марта, в 2 из 4 групп заболели корью 6 детей, 5 из них не были привиты от этой болезни. Среди учеников других садов и школ до сих пор проявляли лишь единичные случаи кори," - говорится в сообщении.

Всего с начала этого года в Ужгороде зарегистрировано 228 случаев этого заболевания, около трети из них - среди детей от 1 до 4 лет.

Как сообщалось 12 марта, в Закарпатской области за неделю был зарегистрирован 141 новый случай кори.


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