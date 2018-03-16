В Ужгороде из-за кори на три недели закрыли детский сад
В двух из четырех групп корью заболели 6 детей.
В Ужгороде до 6 апреля из-за случаев заболевания корью закрыли детский сад, сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета.
"В этом заведении с понедельника, 12 марта, в 2 из 4 групп заболели корью 6 детей, 5 из них не были привиты от этой болезни. Среди учеников других садов и школ до сих пор проявляли лишь единичные случаи кори," - говорится в сообщении.
Всего с начала этого года в Ужгороде зарегистрировано 228 случаев этого заболевания, около трети из них - среди детей от 1 до 4 лет.
Как сообщалось 12 марта, в Закарпатской области за неделю был зарегистрирован 141 новый случай кори.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
16.03.2018 10:40