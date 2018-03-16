В ресторане возле Контрактовой площади убили человека
Полиция от комментариев пока воздерживается.
В пятницу, 16 марта, в популярном киевском заведении "Пузата хата" возле Контрактовой площади обнаружили тело мужчины.
Как рассказали очевидцы изданию "Информатор", погибшему 20-25 лет, он умер от кровопотери в результате ранения в шею. На входе в заведение лужа крови.
Ресторан закрыт для посетителей на время проведения следственных действий.
В полиции Подольского района рассказали, что проводится следственно-оперативная работа и от комментариев воздержались.
Напомним, Национальная полиция ранее заявила, что уровень преступности в Киеве в 2017 году снизился до 234 уголовных преступлений на 10 тысяч населения.
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