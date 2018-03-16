Патрульные спасли раненую сову, которую сбил автомобиль

После лечения птицу отпустят на свободу.

Патрульные спасли раненую сову, которую сбил автомобиль
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Патрульные полицейские спасли лежащую на дороге болотную сову, которую, вероятно, сбил автомобиль.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Фейсбуке.

В ночь на 14 марта на автодороге М-18 экипаж дорожной полиции обнаружил сову, которая лежала посреди проезжей части.

Оказалось, что птица совсем не могла двигаться. Патрульные забрали ее с трассы и поместили в коробку. Затем они связались с волонтерами и доставили сову в ветеринарную клинику.

Как выяснилось, эта птица - болотная сова, которая занесена в Красную книгу Украины.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

По мнению ветеринаров, сову, вероятно, сбил автомобиль. У нее сильный ушиб правой стороны и поврежден глаз.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Птицу поместили в кислородную камеру и оказали ей необходимую помощь. По словам волонтеров, лечение должно помочь сове оправиться и восстановить зрение, затем ее отпустят на свободу.

Напомним, ранее в патрульной полиции Ровно появился новый "сотрудник" - птенец совы. Его подобрали в городском сквере.


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