В киевском "Ашане" 4 наряда полиции утихомирили подростков, крушивших витрины

Возле магазина произошла потасовка.

О странном инциденте, который произошел в супермаркете "Ашан" на ул. Берковецкой в Киеве сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что в четверг, 15 марта, девушки-подростки начали бегать по магазину и ломать витрины.

"Охранники сделали им замечание и тут появились парни, которые начали драться с охранниками. Последние задержали молодых и вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Приехавшие полицейские попросили охранников отпустить ребят, но молодые люди начали "прыгать" и на полицию. Когда патруль выводил их из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей у полиции.

Сообщается, что на место происшествия прибыли 4 наряда патрульной полиции, чтобы усмирить разбушевавшуюся молодежь.

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