В киевском "Ашане" 4 наряда полиции утихомирили подростков, крушивших витрины
Возле магазина произошла потасовка.
О странном инциденте, который произошел в супермаркете "Ашан" на ул. Берковецкой в Киеве сообщает Киев Оперативный.
Отмечается, что в четверг, 15 марта, девушки-подростки начали бегать по магазину и ломать витрины.
"Охранники сделали им замечание и тут появились парни, которые начали драться с охранниками. Последние задержали молодых и вызвали полицию", - говорится в сообщении.
Приехавшие полицейские попросили охранников отпустить ребят, но молодые люди начали "прыгать" и на полицию. Когда патруль выводил их из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей у полиции.
Сообщается, что на место происшествия прибыли 4 наряда патрульной полиции, чтобы усмирить разбушевавшуюся молодежь.
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Как сообщалось, ночью 15 марта на проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил гранату в полицейских. В результате повреждения получили Toyota Prius, торговый киоск и остановка общественного транспорта.
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Общество
16.03.2018 09:24