Во Флориде обрушился пешеходный мост, сообщается о "нескольких погибших"

Под обломками оказались несколько автомобилей и неопределенное пока число людей.

Новый пешеходный мост обрушился рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами, передает WTVJ.

Сообщается, что мост обрушился полностью. В результате обрушения несколько человек погибли и получили ранения.

Телеканал CBS со ссылкой на спасателей, находящихся на месте происшествия, сообщает, что травмы получили не менее шести человек. Под обломками оказались несколько автомобилей и неопределенное пока число людей. Сейчас идет разбор завала.

There are several fatalities and vehicles crushed after the collapse of a pedestrian bridge in Miami, Florida, authorities say https://t.co/gYeEKZbzJE pic.twitter.com/3czKxxYHfP

— CNN (@CNN) 15 марта 2018 г.

Представители властей в эфире телеканала NBC сообщили, о "нескольких погибших". Никакой дополнительной информации о жертвах пока не поступало.

Отмечается, что пешеходный мост был построен недавно и был спроектирован таким образом, чтобы выдерживать ветер ураганной силы. Он был возведен на временных опорах и установлен над семиполосной дорогой в минувшую субботу.


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