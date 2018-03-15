Во Флориде обрушился пешеходный мост, сообщается о "нескольких погибших"
Под обломками оказались несколько автомобилей и неопределенное пока число людей.
Новый пешеходный мост обрушился рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами, передает WTVJ.
Сообщается, что мост обрушился полностью. В результате обрушения несколько человек погибли и получили ранения.
Телеканал CBS со ссылкой на спасателей, находящихся на месте происшествия, сообщает, что травмы получили не менее шести человек. Под обломками оказались несколько автомобилей и неопределенное пока число людей. Сейчас идет разбор завала.
Представители властей в эфире телеканала NBC сообщили, о "нескольких погибших". Никакой дополнительной информации о жертвах пока не поступало.
Отмечается, что пешеходный мост был построен недавно и был спроектирован таким образом, чтобы выдерживать ветер ураганной силы. Он был возведен на временных опорах и установлен над семиполосной дорогой в минувшую субботу.
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